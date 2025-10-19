San Luis Capital se alista con más de 30 eventos para celebrar Día de Muertos

La capital potosina vivirá una de las celebraciones más amplias por el Día de Muertos, con más de 30 actividades programadas entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre, además del aniversario 433 de la fundación de la ciudad, que se conmemorará el día 3, informó Claudia Lorena Peralta, titular de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La funcionaria detalló que el programa contempla una variada oferta cultural y gastronómica, entre las que destacan el Festival del Pan de Muerto, una muestra artesanal, eventos en el Panteón del Saucito, así como talleres y actividades recreativas en distintos puntos del Centro Histórico.

Además, señaló que en el mismo periodo se desarrollarán los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, con la participación de más de 10 países confirmados, lo que generará una importante derrama económica y presencia turística en la ciudad.

"Todos los días, del 24 de octubre al 2 de noviembre, habrá entre cinco y seis actividades distintas. Invitamos a la ciudadanía y visitantes a seguir nuestras redes sociales, Turismo Municipal SLP y San Luis Capital, para conocer el programa completo", señaló Peralta.

De igual forma, la directora de Turismo destacó que tras la agenda de Día de Muertos, el Ayuntamiento continuará con una serie de congresos y eventos deportivos que mantendrán el dinamismo turístico hasta diciembre, cerrando el año con una ocupación constante en el sector.

Peralta también resaltó los avances que ha tenido la capital en materia de turismo incluyente, una política que afirmó se encuentra ya consolidada y reconocida a nivel nacional e internacional.

"Ya la gente sabe que si viene al Festival San Luis en Primavera encontrará chalecos sensoriales, intérpretes de lengua de señas y audiodescripción en las obras de teatro. Para 2026 el reto será aún mayor, queremos ir más allá", explicó.

La funcionaria mencionó que recientemente participó en la Cumbre Mundial de Turismo Accesible, celebrada en Turín, Italia, donde San Luis Potosí fue reconocido como el único destino mexicano con una política pública integral en turismo accesible.

"Nos reconocieron por trabajar de manera transversal en diferentes áreas, desde la innovación tecnológica hasta la capacitación y los recorridos turísticos. Vengo muy contenta, pero con muchos proyectos por implementar", concluyó.