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Tardan en sanear deuda de Interapas

Soledad, Pozos y Cerro de San Pedro se rezagan en regularización de morosidad, señala el organismo

Por Rolando Morales

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Tardan en sanear deuda de Interapas
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      La regularización de morosos de Interapas se rezaga en Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro, señalan cifras del organismo.

      Interapas lidera regularización en San Luis Potosí

      El municipio de San Luis Potosí concentró el 57.2% de las cuentas incorporadas al programa de regularización del Interapas en el primer semestre de 2026, al registrar 10 mil 182 usuarios regularizados de un total de 17 mil 789, mientras que el resto de municipios mostró rezagos a comparación con la capital.

      Cifras y recaudación del programa de regularización

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      Según la respuesta a la solicitud de información folio 241487126000061, el programa de regularización de adeudos permitió al organismo operador Interapas incorporar 17 mil 789 cuentas de usuarios durante el primer semestre de 2026 y recaudar 62.5 millones de pesos.

      Sin embargo, las cifras muestran una marcada diferencia respecto al resto de los municipios que integran Interapas. Soledad de Graciano Sánchez reportó 4 mil 978 cuentas, equivalentes al 28% del total; Villa de Pozos sumó 2 mil 599 usuarios, es decir, el 14.6%, mientras que Cerro de San Pedro apenas registró 30 cuentas, lo que representa 0.2% del total de beneficiarios del programa.

      En materia de ingresos también predominó la capital. Del total recaudado mediante el programa, 39.5 millones de pesos, equivalentes al 63.2%, provinieron de usuarios de San Luis Potosí.

      En contraste, Soledad de Graciano Sánchez aportó 13.3 millones de pesos que representan el 21.4%, Villa de Pozos 9.5 millones de pesos el 15.3% y Cerro de San Pedro 111 mil 986 pesos apenas el 0.2 por ciento.

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