Promete el blanquiazul piso parejo a aspirantes
El delegado nacional Santiago Taboada negó favoritismos y explicó la difusión de perfiles en el proceso.
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El proceso interno del PAN para definir coordinaciones rumbo a 2027 registró 20 aspirantes en la capital potosina, luego de que la primera presentación pública de perfiles generara cuestionamientos por no incluir a todas las personas inscritas. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Santiago Taboada, aseguró que existe "piso parejo" y negó que algún participante haya tenido ventaja.
Proceso interno del PAN y registro de aspirantes
Durante una conferencia de prensa, Taboada informó que seis personas se registraron para la Coordinación Estatal; siete para Ciudad Valles; ocho para Matehuala y una para Ébano. Explicó que el Comité Ejecutivo Nacional concentró la información del proceso y será el encargado de conducir sus distintas etapas.
Cuestionamientos por presentación inicial de perfiles
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La inconformidad surgió después de que la dirigencia estatal presentara inicialmente sólo cuatro perfiles para la coordinación municipal de la capital: Verónica Rodríguez Hernández, Rubén Guajardo Barrera, David Azuara Zúñiga y Marcelo de los Santos Anaya. Posteriormente se confirmó el registro de otros aspirantes, entre ellos Elodia Gutiérrez Estrada, Ángeles Rodríguez Aguirre, María Eugenia Castro Anguiano y Edgardo Jasso Puente.
El delegado nacional explicó que el Comité Estatal difundió únicamente los nombres de quienes tenía identificados al momento del anuncio y descartó que existiera una intención de favorecer a determinados perfiles. "El Comité Estatal lo que hizo fue ir anunciando quiénes, por lo menos ellos, tenían conocimiento que se habían registrado."
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