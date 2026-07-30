Somos MX impugna la Ley Electoral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a revisar la reforma electoral de San Luis Potosí, luego de que el partido Somos México promovió una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 0571.

Congreso de San Luis Potosí sin consulta a grupos vulnerables

El recurso sostiene que el Congreso modificó la legislación, pero otra vez sin consultar a personas con discapacidad ni a pueblos y comunidades indígenas, pese a las resoluciones previas del máximo tribunal.

La activista Catalina Torres Cuevas explicó que la impugnación se basa en dos presuntas violaciones. La primera, el incumplimiento de una sentencia de la SCJN que obligaba al Congreso a realizar consultas antes de emitir nuevas reformas. La segunda, haber modificado nuevamente la ley sin cumplir ese procedimiento. La acción no busca sancionar a las y los diputados, sino que la Corte determine si el proceso legislativo fue constitucional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antecedentes y rechazo de la CEDH

El Congreso ya había sido señalado por la SCJN por este mismo motivo. En 2020 invalidó la totalidad de la legislación electoral por falta de consultas y en 2022, anuló diversas disposiciones al considerar insuficiente el procedimiento realizado. Aunque el plazo para cumplir esa sentencia venció en octubre de 2025, las consultas no se realizaron y a pesar de ello, en 2026 se aprobaron nuevas modificaciones.

Torres Cuevas informó que la acción fue elaborada inicialmente para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Giovanna Itzel Argüelles Moreno, la presentara ante la SCJN. Sin embargo, el organismo rechazó promoverla, por lo que el documento fue retomado y ajustado por Somos México para llevar el caso al máximo tribunal.

La activista cuestionó la decisión de la CEDH al considerar que correspondía a la Suprema Corte, y no al organismo, determinar la constitucionalidad de las reformas.