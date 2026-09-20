San Luis recibiría basura de Soledad

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el Ayuntamiento capitalino está dispuesto a analizar la posibilidad de recibir temporalmente los residuos sólidos de Soledad de Graciano Sánchez, en el relleno sanitario de Peñasco, aunque aclaró que la decisión dependerá de acuerdos institucionales y de la capacidad técnica del sitio.

La postura surge luego de que la regidora morenista de Soledad, Dulce Bianey Delgado Galván, propusiera formalmente un convenio entre ambos municipios para atender la crisis generada tras el cierre del tiradero de El Zapote. En las últimas semanas, la falta de un sitio definitivo para la disposición de residuos ha provocado inconformidades vecinales, bloqueos y manifestaciones en distintos puntos del municipio, incluidos Valle de la Palma y la comunidad de Cándido Navarro.

Galindo reconoció que la problemática es compleja debido a que la disposición final de residuos está regulada por normas federales y requiere procesos especializados. No obstante, sostuvo que el relleno sanitario de Peñasco cuenta con infraestructura y procesos que permiten un manejo adecuado de los desechos, a diferencia de los esquemas de disposición a cielo abierto que aún persisten en otras zonas.

El edil afirmó que ya ha dialogado con la regidora Delgado Galván sobre el tema y consideró viable instalar una mesa de trabajo para analizar la propuesta. Sin embargo, indicó que antes debe existir una decisión formal por parte del Cabildo de Soledad y del alcalde de ese municipio para establecer una colaboración institucional entre ambas administraciones.

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Respecto a la capacidad del relleno sanitario capitalino, Galindo aseguró que las celdas construidas durante su administración permiten proyectar una vida útil de entre 20 y 25 años, aunque precisó que cualquier eventual recepción de residuos provenientes de Soledad deberá evaluarse técnicamente para determinar si el espacio disponible puede absorber un volumen adicional. Además, informó que en la zona limítrofe entre ambos municipios se han combatido más de 13 tiraderos clandestinos, aunque dijo no tener elementos para confirmar que los desechos provengan específicamente de Soledad.