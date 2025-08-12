Sancionan a Cabildo de Venado por deuda con exediles

Encabezados por la alcaldesa José Reyes Martínez Rojas, conocida como "Reyitos", cada uno de los 8 integrantes del Cabildo del ayuntamiento de Venado deberán pagar una multa de 11 mil 314 pesos, debido al incumplimiento de diferentes pagos pendientes a exregidores.

Además, por el mismo motivo el ayuntamiento venadense deberá cubrir otra multa por 28 mil 285 pesos, de acuerdo con dos sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TESLP/JDC/14/2023 y acumulados, resolvió las multas personales por no pagar a cada uno de los exregidores Olivia Valdez Martínez, Maribel Martínez Noriega, Gloria Leticia Medina Rivera, y Luis Felipe Casas Alemán Martínez, 732 mil 996.34 pesos y 805 mil 819.22 pesos a Cecilia Molina Hernández.

El gobierno municipal respondió que estaba imposibilitado, porque no consideró el monto en el presupuesto del ejercicio 2025. Dicho alegato contrasta, dado que el TEE impuso el paso a los exediles desde el 2023, es decir, desde que comenzó 2024 ya tenían conocimiento.

En tanto, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano expediente TESLP/JDC/110/2024, multó al ayuntamiento por impagos al síndico Simón Sánchez González sobre diversos emolumentos correspondientes a los conceptos de reducción de dietas y al de las anualidades 2021, 2022, 2023 y 2024.

En ambas resoluciones, instruyó que los pagos deben saldarse en 15 días hábiles, de lo contrario se duplicará la sanción económica.

Al igual que otras candidaturas del país, Martínez Rojas se hizo famosa por solicitar formalmente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), ser reconocida en el proceso electoral con el género femenino sin que existieran antecedentes de formar parte de la comunidad LGBTI+, lo cual fue considerado como un fraude.