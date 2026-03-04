Sancionarán a ediles que incumplan con salarios de policías

El gobernador de Ricardo Gallardo Cardona advirtió que habrá sanciones para los presidentes municipales que no cumplan con la homologación salarial de los policías, luego de que la reforma correspondiente fue aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

El mandatario estatal señaló que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, cualquier alcalde que no la acate incurrirá en una falta grave, lo que podría derivar incluso en su destitución.

"Ya fue aprobada la reforma. De aquí en adelante, cualquier presidente municipal que no la acate va a incurrir en una falta grave, que puede ser hasta la destitución", puntualizó.

Gallardo Cardona subrayó que los ayuntamientos están obligados a cumplir con las disposiciones del Congreso y actuar de manera inmediata para homologar los sueldos de los policías municipales, con el objetivo de fortalecer a las corporaciones y evitar que los elementos queden en condiciones vulnerables frente a la delincuencia.

El gobernador aseguró que el Gobierno del Estado ya realizó lo propio en materia de seguridad y ahora corresponde a los municipios alinearse a la nueva normativa.

En otro tema, el titular del Ejecutivo estatal también se refirió a las condiciones laborales en algunos municipios, particularmente en la zona Huasteca, donde dijo que persisten casos de trabajadores mal remunerados e incluso con abusos laborales.

Indicó que se buscará que la Secretaría del Trabajo tenga presencia en estas zonas para atender estas problemáticas y que también se revisará la actuación de alcaldes donde existan este tipo de situaciones, a fin de garantizar mejores salarios y condiciones laborales.