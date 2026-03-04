logo pulso
EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Tráfico se intensifica en la zona oriente de la capital

El tránsito se complica en el oriente de la capital; centro registra aumento vehicular y alta presencia de peatones

Por Redacción

Marzo 04, 2026 08:10 a.m.
A
Tráfico se intensifica en la zona oriente de la capital

La movilidad en San Luis Potosí comenzó a complicarse desde temprana hora, especialmente en el cuadrante oriente de la ciudad, donde ya se reporta tráfico de consideración en algunas de las principales vialidades.

De acuerdo con reportes de tránsito, la carretera 57, el Periférico y la avenida Industrias presentan mayor carga vehicular, por lo que se recomienda a los conductores salir con tiempo hacia sus destinos y manejar con precaución.

En el cuadrante centro, el flujo vehicular también va en aumento, además de registrarse importante presencia de peatones, situación que obliga a extremar precauciones tanto a automovilistas como a transeúntes.

Mientras tanto, en los cuadrantes norte y poniente, el tránsito mantiene un avance constante en sus principales vialidades, aunque en algunas zonas también comienza a incrementarse el tráfico conforme avanza la mañana.

Autoridades viales pidieron a la población anticipar traslados, respetar señalamientos y conducir con precaución para evitar incidentes durante las horas de mayor circulación.

