Sancionarán a escuelas que no respeten horario invernal

El regreso a clases en San Luis Potosí se llevó a cabo sin incidentes relevantes y con una asistencia regular del alumnado, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien, no obstante, advirtió que las escuelas públicas y privadas que no respeten el horario invernal serán sancionadas.

Durante la evaluación del arranque de actividades escolares tras el periodo vacacional, el mandatario estatal señaló que el balance general fue positivo; sin embargo, reconoció que persisten observaciones relacionadas con el cumplimiento de la tolerancia de 30 minutos en la entrada del turno matutino y la salida anticipada en el vespertino, una medida que recalcó, es obligatoria y no una recomendación.

Gallardo Cardona subrayó que el objetivo del horario invernal es proteger la salud de niñas y niños ante las bajas temperaturas, por lo que todas las escuelas incorporadas al sistema educativo estatal deben acatarlo sin excepción.

Indicó que se ha detectado resistencia al cumplimiento, principalmente en algunos planteles particulares, los cuales serán sujetos a sanciones en caso de obligar a las y los alumnos a ingresar a la hora exacta o antes del horario regular.

El gobernador precisó que la flexibilidad de horarios no busca relajar la disciplina escolar, sino priorizar el bienestar del estudiantado durante la temporada invernal, por lo que reiteró que no habrá concesiones para quienes decidan ignorar estas disposiciones.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que las medidas preventivas invernales estarán vigentes hasta el 21 de marzo y aplican para más de 530 mil alumnas y alumnos de educación básica en todo el estado.

Entre ellas se incluye la tolerancia de media hora en el ingreso del turno matutino y la salida 30 minutos antes en el turno vespertino, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, explicó que estas acciones fueron reiteradas durante el Taller de la Fase Intensiva, realizado del 7 al 9 de enero, con la participación de docentes, directivos y supervisores escolares.

En ese espacio se insistió en permitir el uso de ropa abrigadora aunque no forme parte del uniforme, evitar actividades al aire libre cuando las temperaturas sean bajas y reforzar los filtros sanitarios.

Finalmente, las autoridades educativas hicieron un llamado a madres y padres de familia para no enviar a clases a hijas e hijos que presenten síntomas de enfermedades respiratorias, al precisar que las inasistencias estarán justificadas.

Sin embargo, reiteraron que esta corresponsabilidad no sustituye la obligación de las escuelas de cumplir con el horario invernal, cuyo incumplimiento derivará en sanciones conforme a la normativa vigente en San Luis Potosí.