Aplican horario de invierno en escuelas

Matehuala.- Ante las bajas temperaturas que se están resintiendo en la ciudad entró en vigor el horario de invierno en las instituciones educativas de nivel básico escolar, donde se recorrerá 30 minutos la hora de entrada a los estudiantes del turno matutino y los del tuno vespertino saldrán 30 minutos antes.

En las escuelas primarias el turno matutino tendrá horario de entrada a las ocho y media de la mañana y las secundarias que entran a las siete de la mañana, ahora será a las siete y media, mientras que en el turno vespertino los alumnos de primaria su horario de salida que era a las seis y media de la tarde, ahora será a las seis, mientras que en las secundarias donde normalmente salen a las ocho diez de la noche, ahora será a las siete cuarenta de la tarde.

Este horario de invierno se debe a que están resintiendo bajas temperaturas tanto en la mañana como en la tarde y el objetivo es evitar que los niños y jóvenes no se expongan al frio, para evitar que sufran enfermedades respiratorias, por lo que también pueden llevar chamarras abrigadoras a la escuela, aparte del uniforme, para protegerse.

Piden a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos y en caso de que sufran alguna enfermedad respiratoria, no los envíen a la escuela, llevarlos al doctor, con la receta les justifican las faltas, así mismo les enviarán la tarea para que trabajen en casa, pues la idea es no exponer a los estudiantes, ya que si un niño o joven va enfermo a la escuela, puede provocar una ola de contagios entre los demás alumnos.

