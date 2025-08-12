SCT incumple entrega de padrón de permisionarios

La organización civil Ciudadanos Observando, denunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, omitió entregar vía transparencia, el padrón de permisionarios de transporte público con los detalles solicitados.

Explicaron que se realizó una solicitud de información a fin de conocer el padrón de permisionarios del transporte urbano, donde se detallarán el nombre o razón social de los mismos, el número de la unidad oficial, así como el año de la misma.

La solicitud registrada con el folio 24122982000058, fue respondida por la dependencia estatal a cargo de Araceli Martínez Acosta, a través de un oficio SCT/DGTCM/0192/2025; sin embargo, tan solo se entregó un listado con los nombres de los permisionarios, omitiendo los datos que complementan el padrón oficial.

Ante esto, Ciudadanos Observando calificó la respuesta de una "negativa que raya en el absurdo", a pesar de que la solicitud fue muy clara en los elementos que se requerían.

Cabe recordar que la organización, ha dado a conocer recientemente en una investigación que el 31 por ciento del padrón oficial del transporte urbano, operaba fuera de su vida útil de 10 años estipulada, lo que representa un total de 379 unidades.

Por lo que la organización potosina, consideró que la negativa demuestra que aún se continúa con la presencia de unidades de transporte público, circulando de forma ilegal tras haber vencido el plazo de 10 años que establece la ley.

Informaron que esta negativa, ya fue informada ante el órgano competente que es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), y si bien consideraron que los datos saldrán a la luz, esta situación de nueva cuenta deja en evidencia la opacidad del gobierno estatal.