logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Fotogalería

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC

"Haremos una oferta de pagos para cumplir con sentencia", explicó el alcalde

Por Rolando Morales

Septiembre 13, 2025 11:28 a.m.
A
Enrique Galindo Ceballos/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Enrique Galindo Ceballos/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento capitalino acatará la sentencia que obliga a la administración municipal pagar 44 millones de pesos por daño patrimonial a un corporativo, aunque aclaró que dicha situación no afectará al presupuesto y los servicios municipales.

"Vamos a cumplir con esa sentencia, debo no lo niego, pero me tengo que organizar porque además estamos en septiembre, el presupuesto está muy avanzado y no hay una partida específica para ello", explicó. 

Durante la vigésima tercera sesión ordinaria del Cabildo, los regidores desecharon la propuesta de generar una adecuación presupuestaria a la actual Ley de Egresos, a tan solo unos meses de terminar el ejercicio fiscal. 

Cabe resaltar que esta situación surge, luego de que un tribunal resolviera que el Ayuntamiento de San Luis Potosí debe pagar más de 44 millones de pesos a la empresa Proyecto Platino, luego de que en la administración  del 2018-2021 se autorizara un fraccionamiento y después se frenara por la presencia de una falla geológica. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al respecto, Galindo Ceballos consideró que la decisión del Cabildo municipal buscó no comprometer los servicios municipales para cumplir con la resolución del tribunal, por lo que adelantó que para hacer frente a este pago se trabajará en un convenio y programa de pagos a fin de cumplir con el monto de la sentencia. 

"El Cabildo mostró sensibilidad para no poner en riesgo los servicios, hay que acabar el año y claro desde luego haremos una oferta de pagos para cumplir con sentencia", concluyó. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC
Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC

Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC

SLP

Rolando Morales

"Haremos una oferta de pagos para cumplir con sentencia", explicó el alcalde

Rechaza Ceepac desvío de recursos de elección judicial
Rechaza Ceepac desvío de recursos de elección judicial

Rechaza Ceepac desvío de recursos de elección judicial

SLP

Ana Paula Vázquez

Respondió a los dichos de la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal

TEESLP aún tiene pendientes de la elección judicial
TEESLP aún tiene pendientes de la elección judicial

TEESLP aún tiene pendientes de la elección judicial

SLP

Ana Paula Vázquez

Deben resolverse antes de que el Ceepac entregue las constancias de mayoría, dice Denisse Porras

Defenderá SEGE a maestra suspendida tras caso de bullying
Defenderá SEGE a maestra suspendida tras caso de bullying

Defenderá SEGE a maestra suspendida tras caso de bullying

SLP

Rubén Pacheco

Torres Cedillo consideró injusta la sanción por intervenir para salvaguardar integridad de alumnos