Se acatará orden de indemnización por frenar fraccionamiento: EGC

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento capitalino acatará la sentencia que obliga a la administración municipal pagar 44 millones de pesos por daño patrimonial a un corporativo, aunque aclaró que dicha situación no afectará al presupuesto y los servicios municipales.

"Vamos a cumplir con esa sentencia, debo no lo niego, pero me tengo que organizar porque además estamos en septiembre, el presupuesto está muy avanzado y no hay una partida específica para ello", explicó.

Durante la vigésima tercera sesión ordinaria del Cabildo, los regidores desecharon la propuesta de generar una adecuación presupuestaria a la actual Ley de Egresos, a tan solo unos meses de terminar el ejercicio fiscal.

Cabe resaltar que esta situación surge, luego de que un tribunal resolviera que el Ayuntamiento de San Luis Potosí debe pagar más de 44 millones de pesos a la empresa Proyecto Platino, luego de que en la administración del 2018-2021 se autorizara un fraccionamiento y después se frenara por la presencia de una falla geológica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al respecto, Galindo Ceballos consideró que la decisión del Cabildo municipal buscó no comprometer los servicios municipales para cumplir con la resolución del tribunal, por lo que adelantó que para hacer frente a este pago se trabajará en un convenio y programa de pagos a fin de cumplir con el monto de la sentencia.

"El Cabildo mostró sensibilidad para no poner en riesgo los servicios, hay que acabar el año y claro desde luego haremos una oferta de pagos para cumplir con sentencia", concluyó.