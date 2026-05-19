Se aplicarían auditorías para revisar cuentas públicas

La revisión a las cuentas públicas 2025 en San Luis Potosí, entró en una fase clave con el despliegue de auditorías a obra pública en los municipios, proceso que ya genera llamados desde el Congreso del Estado para evitar cualquier obstáculo en la fiscalización.

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, señaló que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ya realiza trabajos en campo para verificar directamente las obras ejecutadas por los ayuntamientos, principalmente en materia de infraestructura básica.

El legislador advirtió que este proceso no es meramente administrativo, sino una revisión integral que busca confirmar que los recursos públicos se hayan aplicado conforme a lo aprobado en licitaciones, convocatorias y proyectos municipales, por lo que consideró indispensable la colaboración total de los gobiernos locales.

Gámez Macías subrayó que la etapa actual de auditorías implica la presencia de personal en los municipios, revisando obra por obra, por lo que pidió a las administraciones municipales no solo facilitar el acceso, sino entender la relevancia de la fiscalización como parte del ciclo del gasto público.

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"El objetivo es que las obras realmente cumplan con lo que se planeó y que respondan a las necesidades de la ciudadanía", sostuvo el diputado, al destacar que la revisión incluye proyectos relacionados con agua potable, drenaje y otras obras de impacto social.

Además, señaló que una parte importante del proceso son los reportes ciudadanos sobre fallas, retrasos o deficiencias en la infraestructura, los cuales también son considerados dentro del análisis que realiza el órgano fiscalizador.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Vigilancia indicó que el Congreso dará seguimiento permanente a los avances del IFSE y que conforme se generen resultados, estos serán informados para mantener la transparencia en el manejo de los recursos municipales.