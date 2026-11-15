Se deslinda Badillo sobre bolsas de Gabino Morales

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Aunque reconoció que las bolsas con el nombre de Gabino Morales Mendoza constituyen promoción personalizada, el diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, evitó cuestionar a su compañero de partido, quien, al igual que él, aspira a encabezar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí. En cambio, justificó que la distribución podría formar parte de un ejercicio de rendición de cuentas y dejó en manos de las autoridades electorales la revisión del caso.

La propaganda del diputado federal se distribuyó recientemente en la calle Agustín de Iturbide, en el Centro Histórico, mediante bolsas guinda con su nombre y la leyenda «¡Sí hay de otra! ¡Estoy listo!». La actividad ocurre después de que Morales manifestara su intención de contender por la alcaldía capitalina en 2027 y se registrara en octubre como aspirante a la misma coordinación municipal.

Cuestionado sobre si consideraba que estas acciones representaban promoción personalizada, Badillo respondió que sí, porque los artículos llevan el nombre del legislador. Sin embargo, matizó su postura al señalar que desconocía el contexto de la distribución y que prefería pensar que Morales realizaba un informe de actividades, como parte de su obligación de rendir cuentas.

El legislador local también evitó pronunciarse sobre posibles sanciones partidistas y sostuvo que Morena no debe dividirse por las aspiraciones de sus integrantes. Advirtió que, si alguno rebasa los límites, será necesario llamarlo a reconsiderar sus actividades, aunque insistió en que corresponderá a los órganos electorales dar seguimiento al caso.

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El artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personalizada mediante propaganda gubernamental, mientras que la legislación electoral contempla los actos anticipados de precampaña y campaña. Su párrafo octavo señala que la propaganda gubernamental no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de algún servidor público.