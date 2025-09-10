Luego que el gobierno federal presentó cuatro controversias constitucionales contra autoridades potosinas, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, aclaró que el litigio se centra hacia cuatro municipios y el Legislativo local, no hacia el Poder Ejecutivo estatal.

Los recursos se promovieron por la aprobación en las Leyes de Ingresos de cuatro municipios que pretenden cobrar la licencia de uso de suelo de infraestructura de índole federal, como la eléctrica, la ferroviaria y la militar.

Torres Sánchez expuso que los municipios envían de manera anual sus Leyes de Ingresos al Congreso del Estado, cuya instancia analiza y aprueba las mismas para posteriormente remitirnos al Periódico Oficial del Estado (POE), a fin de su publicación y entrada en vigor.

?? | Se deslinda Ejecutivo de juicios contra municipios y Congreso de #SLP que promovió el gobierno federal ante la SCJN.

Por lo tanto, el funcionario estatal sentenció que lo único que reprocha la federación al estado, corresponde a la publicación del Decreto por la validación de las referidas leyes.

En entrevista, dijo que tales funciones del POE son las se realizan con cualquier otra documentación remitida por el Poder Legislativo.

"Está mal enfocada su información. No se litiga en sentido estricto en contra del estado. La federación no litiga en contra del estado, si la involucra en una controversia constitucional, pero el tema toral tuene que ver con los municipios que menciona la nota", remató.