Se deslinda Jiménez de aumento a policías

El incremento salarial para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, depende de Presidencia y de Tesorería señaló el director de la corporación, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, al ser cuestionado respecto a las razones por las cuales que no se les ha otorgado un incremento salarial a los elementos de la corporación.

De acuerdo al titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, existe un proceso que se tiene que seguir y no depende de la corporación por lo que se está tratando de atacar prioridades.

"Si bien el Cabildo por ahí logró aprobar unas pensiones, es algo que era de prioridad para la corporación, entendemos que con este proceso de la pandemia y esta situación económica, el Municipio buscará atender las prioridades no sólo de la corporación sino de todo el municipio", señaló.

Descartó que de momento exista una fecha en la cual se les pueda dar un aumento salarial. "El aumento no depende de la Dirección General, no hemos hecho depender del recursos federal nada, incluso la formación inicial del personal es con recursos del gasto corriente, material para el personal que se compró para esta pandemia fue una parte del gasto federal y otra parte del gasto corriente, tratamos de no depender del gasto federal", manifestó.