Se disculpa alcalde con abogada García

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso fue resultado de un "lamentable malentendido" durante una intervención policial ocurrida el pasado domingo, por lo que ofreció una disculpa pública a la activista tras los hechos registrados con elementos de la Policía Municipal.

El edil explicó que los agentes se encontraban atendiendo una situación distinta relacionada con un joven que era objeto de una revisión, por lo que los oficiales desconocían en ese momento el contexto de la participación de García Valdivieso. Señaló que la defensora intervino en apoyo del joven, aunque no fungía como su representante legal, lo que derivó en la confusión durante el operativo.

"Yo lamento mucho que se haya dado este incidente con la maestra Celia. La verdad yo creo que fue un lamentable malentendido que yo me disculpo con ella públicamente", expresó Galindo, quien sostuvo que el caso no pasó a mayores y destacó que la misma tarde del incidente la afectada fue atendida por autoridades municipales.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, rechazó que la actuación policial estuviera dirigida contra la activista por su labor de defensa de derechos humanos. Explicó que la intervención comenzó cuando elementos municipales intentaron revisar a un joven que, según la corporación, trató de evadir a los policías, situación que motivó la aplicación de protocolos de seguridad.

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