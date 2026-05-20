Se dispara necesidad de atención psicológica

Los casos relacionados con violencia familiar y conflictos de pareja se han convertido en las principales causas de atención psicológica dentro del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), dependencia que acumula cerca de 600 consultas en salud mental durante lo que va del año.

El director del organismo, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, señaló que el incremento en la demanda obligó a ampliar la infraestructura de atención en la capital potosina, donde el instituto pasó de operar con dos consultorios psicológicos a contar actualmente con cinco espacios especializados.

Explicó que muchos de los pacientes llegan buscando apoyo por situaciones de violencia dentro del hogar, relaciones sentimentales conflictivas y problemas emocionales derivados de estos entornos, por lo que en varios casos también se brinda orientación jurídica y canalización a otras instancias de apoyo.

El funcionario indicó que, aunque el Inpojuve tiene como población objetivo a jóvenes de entre 12 y 29 años, las consultas psicológicas se abrieron a personas de todas las edades debido a la creciente necesidad de atención en salud mental detectada en la población.

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Además de la capital, el instituto ya comenzó a llevar jornadas gratuitas de atención psicológica a municipios como Ciudad Valles, Tancanhuitz y Rioverde, con la intención de ampliar la cobertura del servicio en el estado.

De acuerdo con datos del Inegi, en México más del 30 por ciento de los jóvenes ha reportado síntomas relacionados con ansiedad, estrés o depresión, mientras que la violencia familiar continúa siendo uno de los factores más asociados al deterioro de la salud mental en adolescentes y adultos jóvenes.