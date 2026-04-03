Se disparan quejas contra la Guardia Civil en SLP

Cuando se refuerzan los operativos de seguridad de la Guardia Civil Estatal (GCE) en zonas donde se reporta presencia delictiva, después de las intervenciones es común que se presenten quejas por supuestas violaciones de derechos humanos.

Así lo advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien matizó que del 100 por ciento de asuntos no se trata de una estrategia del crimen organizado, pero sí en algunos casos para tratar de evadir la justicia.

Recientemente, se reportó que, en poco más de dos meses del 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumula 33 expedientes de queja abiertos por hechos atribuidos a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

El funcionario estatal dijo que todos los asuntos son tomados con atención, los cuales se desahogan a través de los informes policiales homologados y cualquier información que requiera el organismo autónomo para el seguimiento de las inconformidades.

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"Nosotros tratamos de investigar y de justificar la molestia o el operativo", complementó el mando policiaco.

En entrevista, subrayó que no todas las quejas corresponden a señalamientos directos de la ciudadanía, sino que la Comisión Estatal inicia expedientes de oficio, derivado de la publicación de notas periodísticas o tomado de redes sociales.

"Lo que sí nos hemos dado cuenta, es que cuando arreciamos y apretamos los operativos tratando de desarticular alguna célula (...) es cuando después vienen ciertas quejas (por presuntas violaciones de derechos humanos)", concluyó.