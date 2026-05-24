Se han practicado 368 abortos en 14 meses en la entidad

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En los últimos 14 meses, el estado de San Luis Potosí, realizó 368 interrupciones legales del embarazo (ILE), informó Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud.

Precisó que el año pasado, se llevaron a cabo 255 procedimientos y entre enero y abril del 2026, se concretaron

113 abortos.

Refirió que el Hospital del Niño y la Mujer, es el complejo médico donde más interrupciones se realizaron, a fin de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.

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Subrayó que la totalidad de las potosinas que accedieron al servicio gratuito, corresponden a personas originarias de la entidad, es decir, no se registraron provenientes de otros estados del país como sucede en la Ciudad de México.

Dávila Chávez puntualizó que, si bien los médicos pueden alegar objeción de conciencia para no realizar los abortos, existen más doctores que garantizan la interrupción del producto fetal una vez que se cumplieron los requisitos previstos en la legislación.

"Estamos trabajando, seguimos trabajando de hacer esto como debe de ser. Obviamente que el hospital que más hace, es el de la niñez y la mujer, pues por la misión que tiene el hospital", concluyó.