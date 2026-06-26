Se multiplican los megabaches en la lateral de la ´57

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Ciudadanos han reportado la aparición de al menos tres baches de considerable tamaño en la lateral de la carretera 57, a la altura de la calle Circuito Oriente, en el tramo con dirección al Distribuidor Juárez, lo que ha generado preocupación entre automovilistas y peatones que transitan diariamente por la zona.

De acuerdo con testimonios y evidencia en el sitio, los desperfectos se encuentran alineados sobre la vialidad, uno tras otro, representando un riesgo constante para conductores de vehículos particulares y motociclistas, quienes deben maniobrar para evitar caer en ellos. La situación se agrava debido al constante paso de unidades de transporte urbano y vehículos de carga pesada, lo que ha acelerado el deterioro del pavimento.

Locatarios de establecimientos ubicados frente a este tramo han señalado que ya se han registrado diversos incidentes menores, que hasta el momento no han derivado en consecuencias fatales, pero que evidencian la peligrosidad del punto. En temporada de lluvias, refieren, el problema se intensifica, ya que el agua acumulada forma charcos de gran nivel que dificultan la visibilidad de los baches.

Ante este panorama, los habitantes y usuarios frecuentes de la vialidad han manifestado su preocupación, al considerar que el riesgo de accidentes aumenta significativamente en condiciones de lluvia, cuando los daños en la carpeta asfáltica quedan ocultos bajo

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el agua.

Finalmente, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para intervenir de manera urgente en la rehabilitación de este tramo, a fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan diariamente por una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana capitalina.