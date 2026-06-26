¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Pasión, emoción, euforia y alegría embargaron a los socios y amigos del Club Deportivo Potosino que vivieron al máximo la fiesta del futbol, ante el triunfo de México que se impuso a Chequia 3 goles a 0 en su tercer compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Desde antes de que iniciara el partido, familias, parejas y grupos de amigos se reunieron en la terraza del club, donde disfrutaron intensamente el partido.

Así, con la playera de la selección mexicana bien puesta con orgullo y como símbolo de identidad nacional, los ahí reunidos siguieron paso a paso el partido. Los gritos del unisono de ¡goooooool! cuando en el segundo tiempo anotaron Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo hicieron vibrar de alegría la terraza del Club, donde se prolongó con intensidad el festejo por la victoria histórica de México.