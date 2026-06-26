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Limita ingreso Facultad de Medicina por falta de plazas

El director Ismael Herrera señala que la disponibilidad de campos clínicos en hospitales condiciona la matrícula

Por Ana Paula Vázquez

Junio 26, 2026 10:25 a.m.
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Limita ingreso Facultad de Medicina por falta de plazas
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      La disponibilidad de campos clínicos en hospitales estatales y federales mantiene limitada la capacidad de ingreso de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a la alta demanda de aspirantes.

      El director de la entidad académica, Ismael Francisco Herrera Benavente, explicó que el principal obstáculo para ampliar la matrícula no son las aulas, sino la disponibilidad de plazas para la formación práctica de los estudiantes.

      El académico informó que este año la Facultad registra alrededor de 2 mil 700 aspirantes, aunque únicamente podrá admitir a 220 estudiantes: 152 en la licenciatura de Médico Cirujano, 38 en Ciencias Ambientales y Salud y 30 en Fisioterapia. Agregó que el proceso de selección se realizará mediante el examen único de admisión.

      Herrera Benavente explicó que los campos clínicos pertenecen a hospitales del sistema estatal y federal de salud, por lo que la Universidad depende de las plazas que dichas instituciones autorizan.

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      Aunque la Facultad ha solicitado ampliar el número de espacios para prácticas, actualmente no les han autorizado más, debido a que ello también representa un impacto presupuestal para el sector salud.

      Añadió que incrementar el número de estudiantes en los hospitales implica mayores necesidades de insumos, como guantes, ropa quirúrgica y equipo médico, además de que una mayor concentración de alumnos puede favorecer infecciones relacionadas con la atención de la salud.

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      El director señaló que, si bien, en algunos hospitales se han abierto nuevos espacios para prácticas, en otros se han perdido plazas, por lo que la capacidad de ingreso de la Facultad permanece prácticamente sin cambios. En ese sentido, sostuvo que mientras no exista una mayor disponibilidad de campos clínicos en los hospitales, será difícil incrementar el número de estudiantes admitidos.

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