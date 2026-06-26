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Repatria INM a siete extranjeros en primer bimestre

Efectuó tres deportaciones y tres retornos asistidos desde San Luis Potosí

Por Rubén Pacheco

Junio 26, 2026 10:49 a.m.
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Repatria INM a siete extranjeros en primer bimestre
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      A diferencia de años anteriores cuando destacaba como uno de los estados –estaciones migratorias- más expulsores del país, el estado de San Luis Potosí repatrió a siete extranjeros de diferentes nacionalidades en el primer bimestre del 2026.

      Las seis personas devueltas por la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), corresponden a tres deportaciones o devoluciones de migrantes a su país de origen que no observaron las disposiciones contenidas en la Ley de Migración y su Reglamento,

      En tanto, los otros tres casos se tratan de retornos asistidos, es decir, eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen,

      El boletín migratorio mensual de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisó que dos extranjeros son originarios de Estados Unidos; uno de El Salvador; uno de Perú; y dos migrantes más de Vietnam.

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      Complementó un caso más de retorno asistido de un migrante de 18 años y más, oriundo de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua.

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      "Es importante que seamos mesurados y que guardemos equilibrios, porque imagínense que los migrantes vean a San Luis Potosí como un lugar o un espacio para poderse pasar bastante tiempo, pues es delicado y llenaríamos la ciudad de migrantes ¿Ustedes creen que es correcto eso? No, no es correcto", declaró.

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