Repatria INM a siete extranjeros en primer bimestre
Efectuó tres deportaciones y tres retornos asistidos desde San Luis Potosí
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
A diferencia de años anteriores cuando destacaba como uno de los estados –estaciones migratorias- más expulsores del país, el estado de San Luis Potosí repatrió a siete extranjeros de diferentes nacionalidades en el primer bimestre del 2026.
Las seis personas devueltas por la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), corresponden a tres deportaciones o devoluciones de migrantes a su país de origen que no observaron las disposiciones contenidas en la Ley de Migración y su Reglamento,
En tanto, los otros tres casos se tratan de retornos asistidos, es decir, eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen,
El boletín migratorio mensual de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisó que dos extranjeros son originarios de Estados Unidos; uno de El Salvador; uno de Perú; y dos migrantes más de Vietnam.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Complementó un caso más de retorno asistido de un migrante de 18 años y más, oriundo de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua.
INM cumple 32 años y promete migración más humana
El Instituto Nacional de Migración asegura que su nueva etapa prioriza la atención digna y la protección a personas en situación de riesgo
El 26 de octubre del 2023, José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, pidió ayudar "con mesura" a personas migrantes y aseguró que "no es correcto" que se queden a residir por un tiempo prolongado en la entidad.
"Es importante que seamos mesurados y que guardemos equilibrios, porque imagínense que los migrantes vean a San Luis Potosí como un lugar o un espacio para poderse pasar bastante tiempo, pues es delicado y llenaríamos la ciudad de migrantes ¿Ustedes creen que es correcto eso? No, no es correcto", declaró.
no te pierdas estas noticias
Repatria INM a siete extranjeros en primer bimestre
Rubén Pacheco
Efectuó tres deportaciones y tres retornos asistidos desde San Luis Potosí
Desfogue de presa San José iniciará a las 10:00 horas
Redacción
La Conagua informó que el embalse está al 94% de su capacidad; no se prevén afectaciones al tránsito en el Río Santiago
Prevén lluvias, niebla y ambiente bochornoso este viernes
Pulso Online
Protección Civil alertó por posibles tormentas puntuales durante la tarde y condiciones calurosas en la Huasteca