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Lluvias dejan al descubierto baches en calles y avenidas

Por Leonel Mora

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias dejan al descubierto baches en calles y avenidas

Debido a las lluvias recientes, la aparición de nuevos baches o el crecimiento de los ya existentes se incrementa en diversas calles y avenidas de Villa de Pozos. El área de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal hace su chamba, pero las solicitudes de bacheo y rehabilitación se multiplican y llegan de muy diversos sectores.

Recientemente, dicha dependencia municipal informó de la aplicación del Programa de Bacheo Emergente en el bulevar San Antonio, una de las principales vías de acceso a los fraccionamientos residenciales situados al oriente de la cabecera municipal, iniciativa que fue bien recibida por la población. Empero, se señalaron muchas otras vialidades cuyo estado ha empeorado con las últimas lluvias.

El Camino a Santa Rita rumbo a la carretera a Rioverde, la avenida California en San Nicolás de los Jasso, algunas calles del fraccionamiento Olinda, el Callejón de los Tovares (al noreste de la cabecera), la avenida José Hernández Guerra, el bulevar Montebello (Santa Bárbara) y la calle de Hermenegildo Galeana, en el centro de la cabecera, son sólo algunas de las vialidades objeto de petición ciudadana.

Es precisamente en las temporadas de lluvia cuando resalta el abandono de sucesivas administraciones de la capital respecto al mantenimiento de numerosas calles y avenidas de Villa de Pozos, un reto que el actual gobierno municipal y seguramente las futuras administraciones deberán encarar como una prioridad.

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