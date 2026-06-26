Prevén lluvias, niebla y ambiente bochornoso este viernes

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 26 de junio se prevé probabilidad de lluvias en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente a partir de la tarde, además de bancos de niebla durante la mañana en zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico, también se espera presencia de viento durante la tarde, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.

Para la región Altiplano se estima una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 15; en la zona Centro, 29 grados de máxima y 15 de mínima; en la zona Media, 33 grados de máxima y 20 de mínima; mientras que en la Huasteca se prevén hasta 36 grados y mínima de 23.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que durante el fin de semana continuaría la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales.

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La dependencia también recomendó extremar precauciones en la Huasteca por ambiente muy bochornoso y temperaturas calurosas.