Desfogue de presa San José iniciará a las 10:00 horas

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Interapas informó que, por indicaciones de la Comisión Nacional del Agua, este viernes 26 de junio iniciará a las 10:00 horas el desfogue preventivo de la presa San José.

La Conagua, a través de su dirección local en San Luis Potosí, señaló que la presa registra actualmente un nivel de almacenamiento equivalente al 94 por ciento de su capacidad, por lo que, ante las lluvias previstas para los próximos días, se realizará un desfogue preventivo, gradual y controlado.

La medida busca reducir el volumen de almacenamiento y mantener condiciones seguras de operación de la infraestructura hidráulica, ante posibles aportaciones adicionales derivadas de las lluvias en la región.

El director local de Conagua, Darío Fernando González Castillo, señaló que las maniobras se realizarán con seguimiento técnico y en coordinación con autoridades estatales y municipales, a fin de reducir al mínimo cualquier posible afectación.

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Las acciones se llevarán a cabo en coordinación con Protección Civil Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de San Luis Potosí, así como con la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez.

Con base en las condiciones previstas y la operación programada, no se prevén afectaciones al tránsito vehicular en el bulevar del Río Santiago.