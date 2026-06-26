logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desfogue de presa San José iniciará a las 10:00 horas

La Conagua informó que el embalse está al 94% de su capacidad; no se prevén afectaciones al tránsito en el Río Santiago

Por Redacción

Junio 26, 2026 08:54 a.m.
A
Desfogue de presa San José iniciará a las 10:00 horas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Interapas informó que, por indicaciones de la Comisión Nacional del Agua, este viernes 26 de junio iniciará a las 10:00 horas el desfogue preventivo de la presa San José.

      La Conagua, a través de su dirección local en San Luis Potosí, señaló que la presa registra actualmente un nivel de almacenamiento equivalente al 94 por ciento de su capacidad, por lo que, ante las lluvias previstas para los próximos días, se realizará un desfogue preventivo, gradual y controlado.

      La medida busca reducir el volumen de almacenamiento y mantener condiciones seguras de operación de la infraestructura hidráulica, ante posibles aportaciones adicionales derivadas de las lluvias en la región.

      El director local de Conagua, Darío Fernando González Castillo, señaló que las maniobras se realizarán con seguimiento técnico y en coordinación con autoridades estatales y municipales, a fin de reducir al mínimo cualquier posible afectación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las acciones se llevarán a cabo en coordinación con Protección Civil Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de San Luis Potosí, así como con la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez.

      Con base en las condiciones previstas y la operación programada, no se prevén afectaciones al tránsito vehicular en el bulevar del Río Santiago.

      LEA TAMBIÉN

      Anuncian desfogue de presa San José este fin de semana

      Busca la Conagua reducir riesgos ante lluvias en coordinación con autoridades locales

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Desfogue de presa San José iniciará a las 10:00 horas
      Desfogue de presa San José iniciará a las 10:00 horas

      Desfogue de presa San José iniciará a las 10:00 horas

      SLP

      Redacción

      La Conagua informó que el embalse está al 94% de su capacidad; no se prevén afectaciones al tránsito en el Río Santiago

      Prevén lluvias, niebla y ambiente bochornoso este viernes
      Prevén lluvias, niebla y ambiente bochornoso este viernes

      Prevén lluvias, niebla y ambiente bochornoso este viernes

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil alertó por posibles tormentas puntuales durante la tarde y condiciones calurosas en la Huasteca

      Cabildo de Vanegas destituye a su síndico
      Cabildo de Vanegas destituye a su síndico

      Cabildo de Vanegas destituye a su síndico

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Coronado Reyna denunció que fue sin procedimiento previo

      Una pugna fractura a ONG de cuidadoras
      Una pugna fractura a ONG de cuidadoras

      Una pugna fractura a ONG de cuidadoras

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Dirigencia reportó la "muerte" de beneficiarios de apoyos