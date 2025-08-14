logo pulso
Se paga por agua potable de 'El Realito', reclama Galindo

El alcalde lamentó que en la mitad de los días de 2025 no han enviado líquido constantemente

Por Samuel Moreno

Agosto 14, 2025 11:32 a.m.
A
Enrique Galindo Ceballos/Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo Ceballos/Foto: Omar Hernández-Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, denunció que durante 2025, el acueducto "El Realito" ha suministrado agua contaminada y, en la mitad de los días del año, no ha enviado líquido constante y limpio.

Explicó que recientemente, ante la detección de agua fuera de los parámetros establecidos por la norma oficial para consumo humano, la empresa operadora desvió el flujo antes de que ingresara a los tanques de distribución, evitando así su llegada a la red municipal.

"Es peor que sí llegará, porque contaminada afecta los ductos, los aljibes, y obliga a la gente a tirar el agua y lavarlos, lo que implica gastos adicionales", señaló.

Galindo recordó que el Ayuntamiento capitalino compra al "Realito" agua ya potabilizada, por la cual, se paga puntualmente cada mes, por lo que no corresponde a la autoridad municipal realizar ese proceso. 

"No puede llegar agua contaminada ni turbia; el compromiso es que salga potable de la planta y así debe entregarse a la ciudadanía", subrayó.

El presidente informó que ya se han presentado quejas formales contra la empresa operadora y reiteró que la población tiene derecho a recibir agua limpia, sin importar qué instancia sea responsable de su suministro.

