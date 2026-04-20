Se podría ampliar la producción de autos en Villa de Reyes

La negociación concluida entre el Sindicato "Carlos Leone" y la planta General Motors, que derivó en un alcance aproximado de 11 por ciento de incremento salarial, abre la puerta a que continúe llegando inversión extranjera al territorio de San Luis Potosí, aseguró el presidente local del Clúster Automotriz, Alberto Rosales.

Añadió que hay consecuencias positivas de la negociación, porque se construye con ello la base para atraer una proveeduría sólida y fuerte para la industria en general.

Dijo que hasta ahora, no se tiene noticia de que San Luis Potosí vaya a ampliar a la gama de eléctricos, el ensamble de vehículos en la planta General Motors de San Luis Potosí, actividad que ya se realiza en Ramos Arizpe, Coahuila, pero consideró que en Villa de Reyes existen las condiciones para ampliar la producción y en su caso, por si se dieran las decisiones para trabajar con el armado de vehículos de batería de alto voltaje.

Sin embargo, dijo, es un hecho que la industria de las autopartes crecerá por el ingreso de BMW a la era de la electricidad con el iX3 (Neue Klasse).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que los acuerdos entre sindicatos con ambas plantas automotrices, traen como consecuencia que haya confianza de las empresas para que se instalen aquí, pero también muestran la madurez de las partes por tratarse de empresas fuertes y del papel de los sindicatos para defender los derechos de sus trabajadores.

Consideró que además, los acuerdos favorecen condiciones para que haya estabilidad para el estado, lo que a su vez permite abrir el espacio para más empresas de proveeduría y por lo tanto, para ocupar más trabajadores en sus procesos.