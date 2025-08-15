Se quedan sin agua dos colonias en Soledad

El desabasto de agua potable continúa afectando a diversas colonias del sector oriente de Soledad de Graciano Sánchez. En fraccionamientos como Hacienda los Morales y Quintas de la Hacienda, los vecinos llevan varios días con baja presión en el suministro y recientemente el pozo que abastece a estas zonas quedó inhabilitado.

De acuerdo con testimonios de residentes, desde hace dos semanas el servicio se recibía únicamente por tandeo, es decir, con agua disponible solo tres o cuatro días a la semana, y con muy poca presión en los aljibes.

Nancy, habitante de Hacienda los Morales, señaló que ayer se colocó un anuncio en el que se informaba sobre la descompostura de la bomba del pozo, la cual tendría que repararse en los próximos días. Sin embargo, expresó su preocupación de que la reparación se prolongue, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

“Según nos dijeron, la bomba debe repararse pronto, pero no es la primera vez que pasa. Lo que queremos es que no se tarde semanas, porque además de que nos dejan sin agua, no envían pipas, tenemos que gastar más comprando agua y aun así pagar el recibo”, lamentó.

En días recientes, en el fraccionamiento Privadas de la Hacienda, también se reportaron problemas de abasto. Mientras tanto, en la colonia La Sierra, la falta de agua es una situación que lleva años sin solución. La mayoría de los habitantes se han adaptado a esta carencia comprando agua a pipas particulares, una medida que incluso han adoptado algunas instituciones educativas.