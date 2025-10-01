Se queja Aranza Puente de menosprecio de su bancada

Este miércoles, la diputada Aranzazú Puente Bustindui, declaró que seguirá formando parte del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí y representando los intereses de la sociedad con base en los valores que adquirió de su familia y en su formación dentro del citado instituto político.

Lamentó que a últimas fechas ha habido, no una ruptura con la bancada de su partido en el Congreso del Estado, pero sí una significativa falta de comunicación, pues desde marzo no ha sido requerida a algunas reuniones, aunque sí recibió los resúmenes de dichas sesiones.

Resaltó que, por ejemplo, no se le compartió la agenda legislativa que abordará el PAN en el segundo año de trabajo del Congreso local y en el actual periodo de sesiones y es por eso que no asistió a la presentación de dicha agenda, pues no la conoce y por ende, no puede validarla.

Como sea, la legisladora dijo que ella trabajará de acuerdo con la agenda nacional de Acción Nacional, la cual solicitará en breve, pues con la dirigencia de ese nivel, todo está bien y existe una comunicación fluida.

Adelantó que en los temas locales en los que no esté de acuerdo, expresará sus opiniones sin miedo alguno y reiteró que ella se siente firme en el partido, a pesar de las fallas en la comunicación con su bancada legislativa.