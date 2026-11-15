Sector hotelero se prepara para turnos de 40 Hrs.

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La reducción de la jornada laboral, obligará a los hoteles de San Luis Potosí, a reorganizar los horarios de sus trabajadores, aunque por el momento, no se contempla incrementar las plantillas de personal, informó Rosaura Gómez Oliva, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en San Luis Potosí.

Explicó que el sector hotelero, ha comenzado a prepararse para la implementación gradual de esta medida, mediante ajustes en los horarios y turnos de los trabajadores, con el propósito de mantener la operación de los establecimientos sin afectar sus actividades.

Indicó que, inicialmente, los cambios podrían realizarse con el personal que actualmente tienen contratado, por lo que no necesariamente implicarían nuevas contrataciones. Sin embargo, señaló que cualquier decisión dependerá de las condiciones económicas de cada empresa y de que sus ingresos permitan absorber los costos adicionales.

Como ejemplo, mencionó que un turno que actualmente comprende desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, pero podría modificarse para concluir a las una de la tarde, como parte de las adecuaciones que tendrían que realizarse conforme avance la reducción de la jornada laboral.

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Gómez Oliva recordó que los hoteles mantienen operaciones los 365 días del año y durante las 24 horas, por lo que deben garantizar en todo momento la atención, supervisión y cobertura de sus servicios. En este sentido, descartó que los ajustes puedan traducirse en periodos sin personal en las distintas áreas de los establecimientos.