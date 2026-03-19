Sedena aplica Plan DN III-E por incendio en Ciudad del Maíz

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de Las Comandancias de la IV Región Militar y 12/a. Zona Militar, informó que debido al incendio suscitado en el municipio de Cd. del Maíz, S.L.P., elementos del Ejército Mexicano se encuentran aplicando el "PLAN DN III-E" en su "Fase de Auxilio".

"Como parte de la implementación del Plan DN III-E, esta Comandancia de Zona Militar, desplegó más de 30 efectivos militares y para incrementar la efectividad en la sofocación del incendio, esta fecha arribó una aeronave de ala rotativa MI-17, perteneciente a la Guardia Nacional, la cual será fundamental para la reubicación de brigadistas, vuelos de reconocimiento y para la realización de descargas de agua con helibalde en el incendio de la comunidad Francia Chica", detallaron.

"Con estas labores, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso y responsabilidad al pueblo de México de servir ininterrumpidamente, en toda condición y lugar, para reducir los estragos ocasionados por estas eventualidades, prestando ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y su patrimonio, extendiendo una invitación a la población para que evite la proliferación de incendios forestales y colabore en el cuidado del medio ambiente", dice el comunicado.

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