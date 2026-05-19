Sedena reconoce baja en el homicidio doloso

La Cuarta Región Militar ubica a San Luis Potosí como una entidad en la que ha disminuido el índice de homicidios dolosos.

El jefe de la región cuyo centro de operaciones se ubica en Apodaca, Nuevo León, Rubén Darío Díaz Esparza, aseguró que ese control de la incidencia delictiva en esa modalidad de delito se debe a las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Añadió que lo que resta es reconocer el papel que cada cual ha jugado en la disminución de la incidencia delictiva.

En una breve entrevista, el funcionario militar confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoce los resultados en la materia de seguridad, que ubican al territorio potosino como un área donde hay baja en

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la incidencia.

Sin embargo, insistió en que este alcance tiene su origen en la coordinación y resultados operativos de las fuerzas federales, estatales y municipales que intervienen en la materia de seguridad.

La Cuarta Región Militar a cargo de Rubén Darío Díaz Esparza, está compuesta por los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas y forma parte de las doce regiones militares en las que está dividido el país.

De las tres entidades, se entiende que San Luis Potosí es la de más bajo índice delictivo.