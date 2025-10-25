SEGE: Megapuente por Xantolo fue avalado por la SEP

Las modificaciones de días de asueto por la celebración del Xantolo, anunciadas por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, tienen la autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseveró Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Además del puente del pasado 15 y 16 de septiembre por las fiestas patrias, ahora con la festividad de Día de Muertos y Xantolo en la región huasteca, el mandatario estatal decretó días de asueto el 30 y 31 de octubre para educación básica

El funcionario estatal justificó que el descanso pasado de "ultima hora", se aprobó luego de las peticiones de los sindicatos, las cámaras empresariales y los negocios que veían la oportunidad de detonar la economía del estado.

"Solicitaron al gobernador y él tiene la facultad en la normativa de la Ley de Educación. De todos modos, avisamos a la SEP, se concedió ese día y estos dos que son 30 y 31 de octubre, solicitamos con mucha antelación a la Secretaría (de Educación Pública", comentó.

En entrevista, informó que la SEGE sostuvo una reunión con los colegios e instituciones de educación privada, donde se les mostró documentación de las gestiones de permiso ante la SEP y como esta dio el aval para la suspensión.