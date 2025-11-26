"Seguridad, pavimento, agua serán prioridad en gasto 2026", dice Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que ya comenzaron los primeros trabajos internos para definir la propuesta de Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, aunque aclaró que la discusión formal del documento aún no inicia.

Galindo explicó que, tras la aprobación de la Ley de Ingresos, el siguiente paso es desglosar en qué se aplicarán los recursos del próximo año. “Una vez que nos dicen qué autorizamos, de ahí tenemos que desdoblar en qué lo vamos a gastar. Todavía no se discute, pero hoy por la mañana ya hay las primeras indicaciones”, señaló.

El presidente municipal adelantó que el presupuesto seguirá concentrándose en dos demandas principales de la ciudadanía: el combate a los baches y la mejora del abasto de agua. También anticipó que la seguridad pública se mantendrá como una de las prioridades, además de obras que ya se han venido anunciando.

Sobre la incorporación de proyectos específicos impulsados por regidores, sociedad civil o el propio Ayuntamiento, explicó que ese proceso ocurre precisamente en este periodo entre la autorización de la Ley de Ingresos y la elaboración del presupuesto.

“Es el momento administrativo, jurídico y político para decir: vamos a subir esto, vamos a perfeccionar, o vamos a hacer tal obra”, dijo, al insistir en que aún no detallará ejemplos concretos.

Galindo concluyó que se encuentra “en ese tránsito” de definir cómo se distribuirán los recursos municipales para el próximo año.