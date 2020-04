Señala Canirac que han cerrado 12 restaurantes

Hasta ahora, han cerrado en definitiva doce restaurantes, por pérdidas irrecuperables, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan Carlos Banda Calderón.

Informó que los 12 establecimientos que ya no van a regresar estaban considerados en el grupo de las medianas y las grandes empresas mismas que han determinado cerrar en definitiva, y no tienen contemplado regresar a la actividad ordinaria.

Explicó que de acuerdo a las listas de la Canirac se mantiene cerrados el 90 por ciento de los negocios y la situación está empeorando desde el instante en que se dio a conocer que la emergencia por la pandemia se extiende hasta el 30 de mayo.

Recordó el dirigente que muchos restaurantes están empezando a regresar pero brindando servicio a domicilio, aunque eso no significa que haya ventas puesto que no es lo que se espera y la clientela no es el mismo grupo o volumen.

"Por mucho estamos alejados del promedio que se tenía antes de que el Gobierno Federal ordenara las medidas de restricción para disminuir los efectos de la pandemia".

Dijo que las ventas a distancia están ayudando a minimizar la carga de la nómina los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y pagos que deben erogar el 80% de los propietarios de restaurantes que rentan establecimientos.

El promedio de la venta oscila en un 20 por ciento, de acuerdo a lo que los potosinos estábamos acostumbrados. Sin embargo, las cantidades de venta son variables.