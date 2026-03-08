Señalan intento de despojo de terreno comunitario en Mártires de la Revolución

Habitantes de la colonia Mártires de la Revolución denunciaron el presunto intento de apropiación de un área verde ubicada en la esquina de las calles Carmen Cerdán y Pino Suárez, espacio que aseguran ha sido conservado y utilizado por la comunidad desde hace más de cuatro décadas.

De acuerdo con los vecinos, el terreno ha funcionado históricamente como un espacio recreativo para la colonia, donde incluso existe una cancha de básquetbol y anteriormente se instalaron juegos infantiles. Señalaron que desde la década de 1980 los colonos han realizado labores de mantenimiento y cuidado del lugar para que sea utilizado por niñas, niños y jóvenes de la zona.

Sin embargo, los colonos señalaron que desde hace aproximadamente tres años un particular, ha insistido en que el terreno le pertenece, aunque aseguran los documentos que ha presentado no corresponden a las dimensiones del espacio que pretende reclamar.

Según los vecinos, la persona cuenta con escrituras de un predio de 10 metros de frente, correspondiente a su vivienda, mientras que el área verde tiene una extensión aproximada de 19.5 metros, por lo que consideran que los documentos no acreditan la propiedad del terreno completo.

La situación escaló cuando, de acuerdo con los testimonios, el particular comenzó a derribar una barda que los vecinos habían construido para delimitar y proteger el espacio comunitario, lo que generó confrontaciones entre habitantes de la colonia.

Los colonos señalaron que ya acudieron al Ayuntamiento para solicitar la intervención de las autoridades municipales y evitar que el predio sea apropiado de manera privada. Asimismo, indicaron que en los registros de Catastro y del Registro Público de la Propiedad no aparece un dueño registrado para el terreno.

Ante ello, solicitaron que el municipio regularice el espacio y lo registre formalmente como área verde para garantizar que permanezca como patrimonio de la colonia. Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que intervengan en el caso, se garantice la preservación del espacio comunitario y se eviten nuevos conflictos entre los vecinos.