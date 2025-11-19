Serrano busca sentar al rector para hablar de presupuesto 2026

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, dijo que se mantiene en pie la propuesta de invitar al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para dialogar sobre temas presupuestales de camino al 2026.

Aclaró que no sería “citar a comparecencia” al rector Javier Alejandro Zermeño Guerra, sino invitarlo a conversar de manera abierta y como parte de “un ejercicio republicano” en el que el interés estaría enfocado en el bienestar de la comunidad universitaria.

La invitación se haría por parte de la misma Jucopo y el tema de los altos sueldos que percibe una treintena de funcionarios de la UASLP podría ser parte de la agenda.

“Si alguna diputada o legislador tiene dudas al respecto, estará en libertad de preguntar. Se trata de que las dudas que tenga el Rector y las dudas que tengamos nosotros, en temas presupuestales, se puedan aclarar y resolver”, comentó Serrano Cortés.

De momento no definió fecha para formalizar la invitación al Rector o para realizar la reunión, pero tendrá que ser antes del análisis y votación de las propuestas de Presupuesto de Egresos que entregan los entes de gobierno que manejan dinero público.

