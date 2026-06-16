logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Por lluvias, hay hasta 40% menos incendios

Los pastizales, terrenos baldíos y zonas forestales han sido beneficiados

Por Rolando Morales

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Por lluvias, hay hasta 40% menos incendios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La temporada de lluvias ha contribuido a una disminución significativa en las incidencias atendidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, informó su comandante, Adolfo Benavente Duque.

      Reducción de servicios por temporada de lluvias

      Estimó que junio cerrará con entre 250 y 300 servicios, cifra que representa una reducción de hasta 40 por ciento en comparación con mayo.

      El jefe de la corporación explicó que las precipitaciones han ayudado a contener los incendios en pastizales, terrenos baldíos y zonas forestales, que durante los meses secos suelen representar una parte importante de las emergencias. Indicó que actualmente las principales atenciones corresponden a incendios en casa habitación, incendios de vehículos y fugas de gas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Causas y preocupaciones sobre incendios intencionales

      Benavente señaló que la disminución de reportes no sólo se observa en la zona metropolitana, sino también a nivel estatal, ya que las distintas corporaciones de bomberos han registrado una baja en sus intervenciones respecto al mes anterior. Añadió que, hasta el momento, el comportamiento de las emergencias se ha mantenido estable y sin incrementos extraordinarios.

      Respecto a los incendios de vehículos, detalló que las principales causas detectadas son fallas mecánicas, cortocircuitos y actos intencionales. Explicó que estos últimos suelen registrarse durante la madrugada y están relacionados con el robo de unidades o conflictos entre particulares y familiares.

      El comandante de Bomberos advirtió que la intencionalidad en los incendios continúa siendo un fenómeno preocupante.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027
        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027

        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027

        SLP

        Redacción

        Aunque el Verde confirmó que competirá junto con Morena y PT en 16 estados, San Luis Potosí quedó fuera del acuerdo preliminar

        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo
        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo

        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo

        SLP

        Pulso Online

        Se dieron a conocer los costos de las secciones exclusivas para los shows gratuitos en la Fenapo 2026

        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada
        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada

        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada

        SLP

        Rolando Morales

        Critican el uso indebido del Modelo de Justicia Cívica para justificar retención arbitraria

        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner
        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner

        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner

        SLP

        Rubén Pacheco

        El extitular de Salud enfrentaba una acusación por el delito de ejercicio abusivo de funciones