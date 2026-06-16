Por lluvias, hay hasta 40% menos incendios

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La temporada de lluvias ha contribuido a una disminución significativa en las incidencias atendidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, informó su comandante, Adolfo Benavente Duque.

Reducción de servicios por temporada de lluvias

Estimó que junio cerrará con entre 250 y 300 servicios, cifra que representa una reducción de hasta 40 por ciento en comparación con mayo.

El jefe de la corporación explicó que las precipitaciones han ayudado a contener los incendios en pastizales, terrenos baldíos y zonas forestales, que durante los meses secos suelen representar una parte importante de las emergencias. Indicó que actualmente las principales atenciones corresponden a incendios en casa habitación, incendios de vehículos y fugas de gas.

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Causas y preocupaciones sobre incendios intencionales

Benavente señaló que la disminución de reportes no sólo se observa en la zona metropolitana, sino también a nivel estatal, ya que las distintas corporaciones de bomberos han registrado una baja en sus intervenciones respecto al mes anterior. Añadió que, hasta el momento, el comportamiento de las emergencias se ha mantenido estable y sin incrementos extraordinarios.

Respecto a los incendios de vehículos, detalló que las principales causas detectadas son fallas mecánicas, cortocircuitos y actos intencionales. Explicó que estos últimos suelen registrarse durante la madrugada y están relacionados con el robo de unidades o conflictos entre particulares y familiares.

El comandante de Bomberos advirtió que la intencionalidad en los incendios continúa siendo un fenómeno preocupante.