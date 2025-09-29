Sí piensa el PAN en alianzas para 2027: Verónica Rodríguez

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, aseguró que el respaldo de su instituto político hacia el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se mantiene firme, aun cuando el edil capitalino ha tenido acercamientos nuevamente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto en el que milita actualmente.

La lideresa panista recordó que Galindo llegó a la alcaldía en 2021 y se reeligió en 2024 bajo una coalición conformada por PAN, PRI y PRD, por lo que consideró natural que el edil mantenga diálogo con los actores que lo respaldaron electoralmente.

“Desde Acción Nacional seguimos trabajando de la mano con el alcalde y reconocemos que fue gracias a la aportación de votos de nuestro partido que pudo consolidar su reelección. Entendemos que ese diálogo con el PRI es parte del escenario que se dio en la coalición”, expresó.

Sobre las posibilidades de construir un nuevo bloque opositor rumbo a las elecciones de 2027, Rodríguez Hernández señaló que será un tema de análisis interno, en coordinación con la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero. Anticipó que en los próximos meses se abrirán discusiones para definir si Acción Nacional participará en alianza, coalición o de manera independiente, tanto en lo estatal como en lo federal.

Cuestionada sobre las posturas críticas de algunos liderazgos locales que han manifestado su rechazo a una nueva alianza con el PRI, como el diputado Rubén Guajardo Barrera, la dirigente panista se mostró respetuosa.

“Valoro y respeto las opiniones de todos nuestros cuadros, pero son decisiones que se tendrán que debatir al interior del partido. No estamos cerrados a ninguna posibilidad, lo importante es construir con visión de futuro”, puntualizó.

Rodríguez Hernández subrayó que, más allá de las diferencias entre actores políticos, la prioridad del PAN será preparar una ruta sólida hacia 2027 que permita ofrecer alternativas reales de gobierno a los potosinos.