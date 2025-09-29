logo pulso
No descarta Ruiz Contreras regresar a la función pública

Informó que ahora trabaja en un despacho del sector privado

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 11:39 a.m.
A
José Luis Ruiz Contreras/Foto: Pulso

José Luis Ruiz Contreras/Foto: Pulso

José Luis Ruiz Contreras, excandidato a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que ahora trabaja en un despacho del sector privado, sin embargo, no descartó que en el futuro pueda incorporarse a la función pública en temas de seguridad pública o procuración de justicia.

El también ex fiscal general manifestó que hasta el momento el Gobierno del Estado, ni ninguna otra administración gubernamental le expresado alguna invitación para incorporarse a la función pública.

"Por lo pronto, durante estos meses he estado trabajando en temas personales, en un despacho que se implementó desde hace tiempo y es lo que estamos haciendo ahorita", remató.

Reiteró que no está conforme con la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, reconoció que se trató de un criterio electoral.

"Decidí apartarme de la misma para continuar con mi carrera profesional. Yo tengo 25 años de ejercicio profesional en el ámbito y esto, tomé la decisión de permitir que fluyera el proceso a efecto de que yo pudiera incorporarme a otro esquema de seguridad, de procuración, de administración o bien, donde sea", complementó.

