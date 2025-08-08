Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

Del 1 al 7 de agosto del presente año, se registraron 7 nuevos contagios de COVID-19 confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 253 mil 884 casos totales de esta enfermedad.

De las personas contagiadas del virus, solo 1 tiene el esquema de vacunación contra COVID -19 y el resto no tiene el biológico; en esta última semana, los nuevos casos se registraron en 4 mujeres y 3 hombres con un rango de edad que va de los 11 a los 65 años.

Los nuevos casos ocurrieron 2 en la capital, mientras que en Matehuala, Cedral, Villa de Reyes, Ciudad Valles y Axtla de Terrazas se presentó un caso en cada municipio. Es importante continuar aplicando las medidas de prevención como: el lavado de manos, sana distancia, limpieza de superficies, estornudo de etiqueta y en caso de presentar síntomas de resfriado usar cubrebocas, si el malestar persiste por 72 horas es necesario acudir al médico. En esta semana no se reportaron decesos por Covid, por lo que la cifra de muertes se mantiene en 7 mil 742 en el Estado, y no hay personas hospitalizadas debido al virus.

Con relación a otras enfermedades del verano, los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, confirman que en el último corte semanal registrado, se atendieron 2 mil 106 casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en el estado, de los cuales 1,104 fueron en mujeres y 1,002 hombres en un rango de edad de 1 a 65 años. Si alguna persona presenta evacuaciones líquidas constantes, vómito, dolor abdominal acompañado de calambres, náuseas y dolor de cabeza es necesario acudir a recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí