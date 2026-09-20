Simulacro incluyó a mil 700 inmuebles

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Con la participación de mil 700 inmuebles registrados en 53 municipios del estado de San Luis Potosí, este sábado 19 de septiembre, Dia Nacional de Protección Civil, se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026.

En punto de las 12:00 horas, los teléfonos celulares recibieron la alerta sísmica que anunció el inicio del protocolo de prevención en instituciones públicas y privadas, aviso que sorprendió a algunos ciudadanos.

Para esta edición, la hipótesis consistió en el registro de un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende en Nuevo León y una profundidad de 10 kilómetros.

A diferencia de años anteriores, disminuyó la participación de dependencias públicas por caer en fin de semana, período en que la mayoría de las oficinas gubernamentales no trabajan.

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Durante un recorrido por la ciudad, se ubicó la participación de centros comerciales, bancos y otros establecimientos de diferentes giros.

De acuerdo con el informe actualizado del Servicio Sismológico Nacional (SSN), entre enero a agosto del 2026, la entidad potosina acumula 68 movimientos telúricos, sobre todo, en el municipio de Cárdenas.