Sin certificar, hasta 80% de los policías de municipios

Hasta el 80 por ciento de las y los policías municipales de la entidad potosina carecen de certificación de exámenes de control y confianza, aseveró el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

Después de acudir al arranque de un programa asistencial en el municipio de Ciudad Valles, negó que la baja certificación se deba a los pocos horarios del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2) de la SSPC.

Complementó que en la actualidad la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal sólo tiene programado realizar 25 evaluaciones, cuyos diagnósticos se solventan en un día.

"No tenemos programadas más. Es todo un proceso el examen de un policía. No sólo se le va y se le pregunta ¿te has portado bien?, ¿te has portado mal?, o sea, van a exámenes médicos, clínicos y de laboratorio", expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, el gobernador defendió que los exámenes policiales no son costosos y si lo fueran, evidenció que el Ramo 33 obtenido por las alcaldías, sirve para cubrir ese tipo de gastos en favor de la formación y capacitación de sus elementos.

Gallardo Cardona recriminó que dichos elementos no deberían realizar en funciones de seguridad pública, sin embargo, las y los alcaldes permiten que se cometan tales irregularidades.