AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina

La regidora Adriana Urbina Aguilar destaca la importancia de la consulta pública para fortalecer el Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados.

Por Rolando Morales

Enero 24, 2026 12:24 p.m.
A
Adriana Urbina Aguilar / Foto: Cortesía

Adriana Urbina Aguilar / Foto: Cortesía

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, sostuvo que la anulación del Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados, derivada del juicio de amparo 1486/2025, debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la política pública y no como un retroceso en materia de atención social.

Señaló que la sentencia obliga a realizar una consulta pública que permitirá mejorar el reglamento y adecuarlo mejor a las necesidades reales de la población.

Urbina Aguilar explicó que el sistema municipal fue diseñado para enfocarse principalmente en las personas cuidadoras. Indicó que la intención no era duplicar programas existentes para personas con discapacidad, ya que el gobierno municipal cuenta con una línea de atención específica para ese grupo, sino concentrar esfuerzos en quienes brindan cuidados cotidianos a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o personas en condición de postración.

Reconoció que no se llevó a cabo una consulta pública formal dirigida a las personas cuidadoras o a personas con discapacidad durante la elaboración del reglamento, aunque recordó que existía un acuerdo previo para realizar un censo y un proceso de consulta antes del 30 de octubre. No obstante, señaló que el gobierno municipal no ejecutó dicho compromiso, lo que derivó en la promoción del juicio de amparo por parte de ciudadanos inconformes.

Consideró que la interposición del amparo es válida, ya que obliga a cumplir con acciones que dijo ya se habían solicitado desde etapas previas del diseño del sistema. En ese sentido, destacó la importancia de realizar un sondeo y una caracterización precisa de la población cuidadora, a fin de que el reglamento se base en información real y no en estimaciones generales.

Urbina Aguilar subrayó que la sentencia judicial no implica la eliminación definitiva del reglamento, sino su modificación y mejora a partir de los resultados de la consulta pública. Aseguró que los reglamentos son instrumentos perfectibles y que su actualización forma parte de un proceso normal de ajuste y fortalecimiento institucional.

Asimismo, explicó que el replanteamiento del reglamento ya estaba contemplado desde antes de la resolución judicial.

Finalmente, la regidora reiteró que la resolución judicial representa una oportunidad para corregir omisiones, fortalecer la participación ciudadana y construir una política pública más sólida y con mayor respaldo social, especialmente en favor de las personas que se dedican al cuidado de familiares en situación de dependencia.

Anulan reglamento del Sistema de Cuidados en la capital

Lo anterior, en cumplimiento de una sentencia de amparo promovido por personas con discapacidad

Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina
Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina

Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina

SLP

Rolando Morales

La regidora Adriana Urbina Aguilar destaca la importancia de la consulta pública para fortalecer el Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados.

