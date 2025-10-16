SL, tercero en casas afectadas

Luego de varios días de trabajo de campo, dentro del censo del Programa Emergencia Social o Natural la Secretaría del Bienestar reporta mil viviendas afectadas por las lluvias torrenciales en la región huasteca, con ello, el estado potosino se ubicó como el tercer estado con más viviendas afectadas por las inundaciones.

La entidad está por detrás de Veracruz, con siete mil 650 viviendas; y Puebla, en donde se contabilizan tres mil 383 casas afectadas por el fenómeno.

A través de los Servidores de la Nación, la dependencia federal registra presencia de casas dañadas en los municipios de Tamazunchale, Tanquián de Escobedo y Tampamolón de Corona y San Vicente Tancuayalab.

El informe actualizado refiere que actualmente cuenta con dos campamentos en los municipios de Ciudad Valles y Matlapa.

Al respecto, Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar, explica que primero se otorgará un apoyo económico para limpieza de las casas y luego una segunda ayuda, destinada a recuperar parte de cosas dañadas.

En entrevista, el funcionario federal refiere que, con la visita este día de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la región huasteca, quedará definido la entrega del financiamiento emergente.

Contrastó que, si bien la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y los ayuntamientos reportan otros datos sobre las viviendas censadas, al final solo se considerará el reporte de la Secretaría del Bienestar.

De los doce municipios considerados como afectados por la Secretaría del Bienestar, dos de ellos eran considerados hasta ayer zonas prioritarias de atención: Tanquián y San Vicente.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que aún hay dos comunidades potosinas incomunicadas y 17 caminos cerrados.