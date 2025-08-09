logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

SLP, con más decesos por males del corazón

Inegi reporta que el estado registró más de 5 mil muertes por esta causa en 2024.

Por Rolando Morales

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
SLP, segundo en muertes cardíacas

SLP, segundo en muertes cardíacas

Con las defunciones registradas en 2024San Luis Potosí se colocó como la segunda entidad con mayor tasa de muertes por enfermedades al corazón, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), el año pasado la entidad reportó 19 mil 341 muertes, lo que equivale a una tasa de 670 defunciones por cada 100 mil habitantes, la séptima más alta del país.

La principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, con 5 mil 190 fallecimientos (tasa de 180.2 por cada 100 mil habitantes), solo por debajo de Veracruz.

En segundo lugar se ubicó la diabetes mellitus, con 2 mil 499 muertes (tasa de 86.8), cifra ligeramente superior al promedio nacional (86.6).

La tercera causa fueron los tumores malignos, con 2 mil 72 defunciones (tasa de 71.9), seguidos por los accidentes, con 1 mil 76 muertes (tasa de 38.5), sexta más alta a nivel nacional. Las enfermedades del hígado provocaron 844 fallecimientos.

El informe también señala que San Luis Potosí registró una tasa de 8.9 suicidios por cada 100 mil habitantes, la quinta más alta del país, solo detrás de Yucatán, Chihuahua, Quintana Roo y Aguascalientes.

