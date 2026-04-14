SLP, entre estados con menos homicidios en marzo
Reporta tres casos y se ubica en segundo lugar nacional según se informó en La Mañanera
San Luis Potosí se ubicó entre las entidades con menor incidencia de homicidio doloso en marzo de 2026, con tres casos registrados, de acuerdo con datos presentados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con esta cifra, el estado ocupó el segundo lugar nacional junto con Yucatán y Durango, al concentrar el 0.2 por ciento del total de casos reportados en el país durante ese mes.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad también se mantiene entre los estados con mejores indicadores en este delito durante el primer trimestre del año.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, atribuyó estos resultados a la coordinación entre instituciones, el despliegue de operativos y el fortalecimiento de la vigilancia en el estado.
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Indicó que estas acciones han contribuido a generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.
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