Tráfico pesado en zona oriente y centro de SLP

La mañana de este día registra una alta carga vehicular en los cuadrantes centro y oriente de la capital potosina, donde automovilistas enfrentan tránsito lento en diversas vialidades.

De acuerdo con el reporte, las principales complicaciones se concentran en las vialidades que convergen hacia el distribuidor Juárez, uno de los puntos con mayor saturación en la ciudad.

En contraste, los cuadrantes norte y poniente mantienen un avance constante y con mejor flujo vehicular, lo que permite traslados más ágiles en esas zonas.

Autoridades recomiendan manejar con precaución, anticipar tiempos de traslado y, de ser posible, tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

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